Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmede bulunan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Eskişehir'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmede bulunan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Sarıcakaya İlçesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına yapılan çeşmeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı geçekleştirildi. Birçok kişinin su almak için geldiği çeşmedeki Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından defalarca çizildi. Şehit Tarkan Karaca'nın fotoğrafının üstünde bulunan Türk Bayrağı'na yönelik iğrenç saldırı vatandaşların da tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tarkan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şehidin hayrına yapılan çeşmedeki Türk bayrağına iğrenç saldırı - Haberler

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