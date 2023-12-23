Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti

Dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Serinkan'ın 2016 yılında yaralanan ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği görüldü.

Dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen 6 askerden biri olan Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi Denizli'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ağabeyi olan Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'nin Elbab kentinde yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Şehit ağabeyi kardeşinin şehadetinden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği dikkat çekti. Hüseyin Serinkan'ın 21 Aralık'ta yaptığı paylaşımda, "8 yıl oluyor Fırat Kalkanı operasyonu Suriye Elbab'da 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan en soğuk gece ve en bitmeyen gecemiz. 21 Aralık 2016 Elbab şehitlerimizin ruhları şad olsun. Benim vurulduğum gece devrelerim, silah arkadaşlarımı kaybettik. Hala seslerini ve hiçbir şeylerini unutmadım, unutmamda" notu yer aldı. - DENİZLİ