Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şehidin

Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın "Devlet Övünç Madalyası" Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından babası Asım Avcı'ya tevcih edildi.

Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın "Devlet Övünç Madalyası" Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından babası Asım Avcı'ya tevcih edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, makamında kabul ettiği şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın babası Asım Avcı ve kardeşi Evren Avcı'yı kabul etti. Kabul'de Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'te hazır bulundu. Şehit jandarma uzman çavuşun babasına başsağlığı dileyen Öksüz daha sonra "Devlet Övünç Madalyası" şehidin babasına teslim etti.

Olay, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, 04.02.2020 günü saat 17.00 sıralarında Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde çığ düşmesi sonucu kayıp iki şahsın arama faaliyeti esnasında 05.02.2020 günü saat 12.15 sıralarında arama faaliyeti icra eden personelin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olmuştu. - KARS

Şehidin Devlet Övünç Madalyası babasına verildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türker Öksüz, Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title