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Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı

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Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda geçtiğimiz gün EYP'nin patlaması sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü nüfusuna kayıtlı İs.Uzm.Onb Mustafa Demir (24), ağır yaralanmış ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan İs.Uzm.Onb Mustafa Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan şehit İs.Uzm.Onb Mustafa Demir'in Dörtyol Köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk Bayrakları asıldı.

İs.Uzm.Onb Mustafa Demir'in şehit düşmesinin ardından Adıyaman Valiliğince yapılan açıklamada, "Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı veüzüntüye boğan bu olayla hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Demir Irak 3. Sayfa Haberler

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