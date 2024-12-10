Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik

Sednaya Hapishanesi'nde Dehşet: Cansız Bedeni Ezmek İçin Kullanılan Pres Makineleri Görüntülendi

Sednaya Hapishanesi'nde Dehşet: Cansız Bedeni Ezmek İçin Kullanılan Pres Makineleri Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhaliflerin eline geçen Sednaya Hapishanesi'nde, Esad rejiminin zalim uygulamalarına dair dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Hapishanedeki cansız bedenleri ezmek için kullanılan pres makineleri, insan hakları ihlalleri ve kaybolan kişilerin umut dolu arayışlarını gözler önüne seriyor.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki cansız bedenleri ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor. Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor. İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.

"Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı"

Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirterek "Burası Sednaya Hapishanesi. Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı. Biz hapisten bir sürü insan çıkardık. Biz İdlib'den geldik, bazı insanlar yakınlarını aramak için Deyrizor'dan geldi. Her yerden insan geliyor. Toprağın altında insanlar olduğunu biliyoruz ama görmedik. Hapishanenin 3 kat altında var, 3 kat üstünde var" dedi.

Esad'ın ölüm kampı

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor. Halkın siyasi reformlar ve Esad ailesinin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu. İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü. 2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.

Hapishane görevlilerin resmi elbiselerini çıkarıp hapisanede bırakarak kaçtıkları görüldü. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Terör örgütü PYD lideri Salih Müslim HTŞ hakkında konuştu
img

Milyonluk serveti batırmıştı, şimdi para basıyor
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HGS hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı? Leipzig Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Bayer Leverkusen Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Club Brugge Sporting Lisbon CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne? Brest PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brest PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Dinamo Zagreb Celtic CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Celtic maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.