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Seda Sayan'ın tefecilik soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

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Tefecilik soruşturması kapsamında mağdurlar arasında yer alan Seda Sayan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. "Ünlülerin tefecisi" olarak tanınan Ö.B'yi tanıdığını ifade eden Sayan, "Aramızda tefecilik söz konusu değil borç almam söz konusu değil. Şikayetçi de değilim. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi." dedi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ünlülerin tefecisi" olarak tanınan Ö.B. ile 3 kişi gözaltına alındı. İki mağdur, Ö.B'nin kardeşi Z.B. ile tefecilik yaptıklarını ve 2009-2014 tarihleri arasında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini ifade etti.

SEDA SAYAN MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERDİ

Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürüldü. Seda Sayan mağdur sıfatıyla ifade verirken şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"SENET PROGRAMLA İLGİLİYDİ"

Seda Sayan'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şikayetçi olmadığını belirten Sayan, "Kendisini (Ö.B.) tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil, borç almam söz konusu değil. Şikayetçi de değilim. Ele geçirilen evrak tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Program da iptal edildi yayınlanmadı" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'ın tefecilik soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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