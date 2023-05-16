Seçim gecesi evinde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 14 Mayıs gecesi evinde ölü bulunan kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp'tan gelecek olan sonuçla belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs gecesi Filiz K.'ye ulaşamayan arkadaşı durumu polise haber verdi. 53 yaşındaki Filiz K.'nin evine gelen Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapının açılmaması üzerine cumhuriyet savcısına haber verdi. İzinle eve giren ekipler, Filiz K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, yaptıkları ilk muayene ile kadının öldüğünü belirledi. Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan otopside herhangi bir bulguya rastlanılmayınca cesedin Adli Tıp'a gönderilmesine karar verildi.

Adli Tıp'tan gelecek sonuçla Filiz K.'nin ölüm sebebi kesinleşmiş olacak. - ZONGULDAK