Seçim bürosuna gelen çocuğu kaynar çayla yaktı, tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seçim bürosuna giren 10 yaşındaki çocuğun sırtına kaynar çay fırlatan ve birinci derece yanıklar oluşmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.