Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi - Haberler

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Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi

Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonun içerisinden saçılan sebzeler lavanta tarlasını sebze tarlasına çevirdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonun içerisinden saçılan sebzeler lavanta tarlasını sebze tarlasına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Adana'dan Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Müslüm A.'nın kullandığı 01 AJC 62 plakalı sebze yüklü kamyon, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde bulunan sebzeler ise lavanta tarlasına saçıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Etrafa saçılan sebzeler ise toplanarak olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Müslüm, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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