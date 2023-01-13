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Sebze yüklü kamyon böyle yandı

3. Sayfa Haberleri

Sebze yüklü kamyon böyle yandı

Sebze yüklü kamyon böyle yandı Kırşehir'de, sebze yüklü kamyon kasasında çıkan yangın korkuttu.

Sebze yüklü kamyon böyle yandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, sebze yüklü kamyon kasasında çıkan yangın korkuttu.

Olay Boztepe ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. yönetimindeki 40 DD 585 kamyonun kasasında şoför tarafından ısınma amacıyla kullanılan teneke yangına neden oldu. Seyir halindeyken kamyonun kasasında alevler çıktığını gören S.Y., yol kenarına aracını park ederek ilk müdahaleyi kendi yaptı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ulaştığı alanda söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangında; semt pazarı için hazırlanan meyve ve sebze kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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