Sebze ve meyve yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü tır devrilirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale yolu 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İsa Ş. yönetimindeki 55 EE 604 plakalı sebze ve meyve yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü İsa Ş. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM