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Sebze halindeki yangın büyümeden söndürüldü

Sebze halindeki yangın büyümeden söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Konya'da sebze halinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'da sebze halinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerinde bulunan kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Adana Konya 3. Sayfa Haberler

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