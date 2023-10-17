Sea Scoter ile Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinden Sea Scooter ile Yunan Adası Meis'e geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandıEdinilen bilgiye göre, 16 Ekim tarihinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi Bayrak...

Antalya'nın Kaş ilçesinden Sea Scooter ile Yunan Adası Meis'e geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim tarihinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi Bayrak adası açığında yasadışı yollarla sea scooter kullanarak Yunan adası Meis'e geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan düzensiz göçmenle ilgili adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA