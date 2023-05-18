Scoterla cips çalan gençler kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde scoterlı gençlerin market önündeki raftan cips çalma anı kameraya yansıdı.

Olay 21.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette gerçekleşti. İnegöl'de bulunan ve kiralama sistemi ile kiralanan scoter'a binen iki genç kaldırım üzerinde seyir halinde iken bir marketin önündeki rafta bulunan cips çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA