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Scooterlu jandarma ekipleri devriyede

Scooterlu jandarma ekipleri devriyede Mersin sahillerinde scooterlu jandarma ekipleri sorumluluk alanındaki bölgelerde yaz sezonu sonuna kadar devriye görevi yürütecek Mersin'de jandarmanın scooterlu devriye ekipleri denetime başladı.

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Scooterlu jandarma ekipleri devriyede

Mersin sahillerinde scooterlu jandarma ekipleri sorumluluk alanındaki bölgelerde yaz sezonu sonuna kadar devriye görevi yürütecek

MERSİN - Mersin'de jandarmanın scooterlu devriye ekipleri denetime başladı. Erdemli ve Silifke ilçelerinde sahil bandı ve yürüyüş yollarında scooter kullanan jandarma timleri devriye görevine başladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı scooterlu jandarma ekipleri yaz sezonu sonuna kadar sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda tatilcilerin güvenliği için görev yapacak.

Uygulamayla turizmin yoğun olarak yaşandığı jandarma sorumluluk alanında yer alan bölgelerde hem çevre dostu hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde kolluk hizmeti sunmak amaçlanıyor.

Aynı zamanda vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla devriye görevi icra edilecek ve bölgede yaşanabilecek olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

Scooterlu jandarma ekipleri sorumluluk alanındaki bölgelerde yaz sezonu sonuna kadar devriye görevi yürütecek.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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