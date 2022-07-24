Scooter kazası: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile Scooter'in çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile Scooter'in çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun Titreyengöl-Acısu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun bulvarı istikametine seyir halindeki Burak Yıldız'ın kullandığı elektrikli Scooter ile Acısu Caddesi'nden Otogar istikametine gitmekte olan İ. Halil Özüm'ün kullandığı 07 AKJ 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli Scooter'ı kullanan Burak Yıldız, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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