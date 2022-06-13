Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Kıyı mahalle mevkiindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, sazlık alana operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alan içinde boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 10 kökü kurutulmaya bırakılmış kubar esrar olmak üzere toplam 45 kök kenevir bitkisi bulundu. Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title