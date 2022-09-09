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Sazlık alana gizlenen çuvaldan uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sazlık alana gizlenen çuvaldan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alana gizlenen çuvalın içerisinde 5 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alana gizlenen çuvalın içerisinde 5 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi ve mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapan F.K. isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri, şahsın aracı ile Burmahancı-Çandır mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olduğunu belirledi. Aracını yol kenarına park eden şüpheli, çuval içerisindeki esrarı sazlık alana gizlediği esnada Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Serik JASAT, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik OYİ ekiplerinin ortak operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çuvalda 5 kilo 940 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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