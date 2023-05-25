'Sazan Sarmalı' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da "Sazan Sarmalı" yönetimiyle dolandırıcılık yapan çeteye yapılan operasyonla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda mağduru, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon başlattı. Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabı kartı, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ADANA