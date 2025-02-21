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Şavşat'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Şavşat'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek kısa sürede söndürdü, olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Olay, Elmalı Köyü girişinde meydana geldi. Çağlar Yıldırım'ın kullandığı 53 FE 776 plakalı kamyon, aniden yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Servisine bildirilmesi üzerine, bölgeye Şavşat İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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