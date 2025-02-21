Şavşat'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Olay, Elmalı Köyü girişinde meydana geldi. Çağlar Yıldırım'ın kullandığı 53 FE 776 plakalı kamyon, aniden yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Servisine bildirilmesi üzerine, bölgeye Şavşat İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ARTVİN