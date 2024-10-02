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Savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi İpekyolu mezarlık kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Sezer idaresindeki 27 ABL 567 plakalı Ford marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra taklalar atarak ters döndü.

Otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Yusuf Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cansız bedeni olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa

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