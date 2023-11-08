Bursa'da bir kamyonet sürücüsü, yüklediği fazla yük ve otobanda yaptığı hareketler ile adeta ölümle dans etti. O anlar kameraya yansıdı.

Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi

BURSA - Bursa'da bir kamyonet sürücüsü, yüklediği fazla yük ve otobanda yaptığı hareketler ile adeta ölümle dans etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa Otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kamyonetine yüklediği fazla yük ile seyir halindeki sürücü, yaptığı hareketlerle adeta kazaya davetiye çıkardı. Şeridinde direksiyonu bir sağa bir sola kıran sürücü, ne kendi canını ne de başkalarının canını düşündü. Diğer sürücüler korna ile ikaz etse de dinlemeyen şoför, ölüme davetiye çıkardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.