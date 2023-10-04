Haberler

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına...

3. Sayfa Haberleri

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merdan Yanardağ Hukuk 3. Sayfa Haberler

title