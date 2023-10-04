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Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına...

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.