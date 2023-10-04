Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına...
Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Savcılık, Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa