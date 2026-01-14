Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakimi vuran savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün bir hakimi kasığından vuran savcı, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K'yı silahla bir el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan, ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Hakim Aslı K. kasık bölgesinden yaralanırken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kılıçarslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL