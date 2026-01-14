Haberler

Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakimi vuran savcı tutuklandı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakimi kasığından vurarak yaraladı. Savcı, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Hakim Aslı K. ise tedavi sonrası taburcu edildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim Aslı K.'yi kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan hakim Aslı K. ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün saat 13.00 sıralarında cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kılıçarslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kılıçarslan Sulh Ceza Hakimliği'deki işlemlerinin ardından sevk edildiği suçlamadan tutuklandı. Öte yandan hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

