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Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi

Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.

Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir satranç turnuvasında ilginç bir olay yaşandı. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi. Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev gazetecilere yaptığı açıklamada, robotun federasyona ait olmadığını ve kiralandığını belirterek üretici firmanın bu tür olayların yaşanma ihtimalini göz ardı etmiş göründüğünü söyledi. Lazarev, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı" dedi.

Çocuğun ailesinin olayla ilgili Moskova savcılığına başvurmaya karar verdiği öğrenildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Moskova Çocuk Rusya 3. Sayfa Haberler

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