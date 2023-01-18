Satmaya çalıştığı tarihi eserlerle yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan bir şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde objeler olan M.A'nın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsın Pazarcık ilçesindeki adresini tespit eden polis baskın yaptı. Evde yapılan aramada değişik dönemlere ait toplam 60 parça sikke, yüzük, ok ucu, kandil gibi tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A. emniyete götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Satmaya çalıştığı tarihi eserlerle yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.