Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya'da satın almak için ev bakmaya giden yaşlı adam, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kepez ilçesi Hacı Mesdan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender Billur (62) yönetimindeki 34 UP 6510 plakalı otomobil ile Necla B. yönetimindeki 07 CBS 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İskender Billur ağır yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı adam Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan İskender Billur'un satın almak için ev bakmaya gittiği ve kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından oğlu Berfu Billur ve yakınları tarafından teslim alınan Billur'un İstanbul'da aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA