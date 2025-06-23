Sason'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fesih Barut Düzenlenen Törende Defnedildi

Sason'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fesih Barut Düzenlenen Törende Defnedildi
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Fesih Barut'un cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Fesih Barut, Diyarbakır'da defnedildi.

Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'dan Diyarbakır'a getirildi. Barut, cenaze namazının kılınmasıyla Yeniköy Asri Mezarlığında defnedildi.

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, Batman'da defnedilmişti.

Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz'ın cenazesi, yarın Diyarbakır'dan Elazığ'a gönderilip defnedilecek. Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül ise Ankara'da toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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