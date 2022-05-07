Sason'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

SASON, BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla jandarma trafik ve polis trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak uyarılar yapıldı.

Sason ilçe girişinde ortak çalışma yapan ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak anlatılması, trafik güvenliği bünyesinde yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla sürücü ve vatandaşlara ekiplerce uyarılar yapılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu belirten durdurulan sürücü ve vatandaşlar, ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa