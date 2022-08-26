Şaşkına çeviren köpek hırsızlığı

Kocaeli'de bir restoran sahibine ait cins köpekler, daha önce müşteri gibi restorana gelen ve kendilerini "Hayvan koruma derneğinden geliyoruz" diyerek tanıtan şahıslar tarafından çalındı.

Kocaeli'de bir restoran sahibine ait cins köpekler, daha önce müşteri gibi restorana gelen ve kendilerini "Hayvan koruma derneğinden geliyoruz" diyerek tanıtan şahıslar tarafından çalındı.

Olay, İzmit ilçesindeki Sarışeyh Mahallesi'nde bulunan mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında restoran işleten Muhammet Şamil Sarıgül'ün malta terrier cinsi köpekleri çalındı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta kendilerini "Hayvan koruma derneğinden geliyoruz" diyerek kendilerini tanıtan ve restorana gelen şüpheliler, mesire alanında bulunan köpekleri gözünü kestirdi. Sohbet sırasında şahıslar, işletme çalışanlara malta terrier cinsi 8 yavru köpeğin hasta olduğunu ve veteriner hekimin muayenesinden geçmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tedirgin olan çalışanlar, 8 yavru köpeği şahısların söylediği veteriner hekime teslim etti.

Gece tasmasını çıkardıkları köpekleri gündüz çaldılar

Gece saatlerinde şüpheliler yeniden restoranın bulunduğu mesire alanına geldi. Yavru köpeklerin annesi Monj ile rot terrier cinsi köpek Spedy'nin tasmasını çıkaran şahıslar, sabah saatlerinde ise kimseye gözükmeden 2 köpeği çaldı.

Köpeklerin otomobile bindirilip çalındığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köpek sahiplerine bir şok da veteriner hekimden geldi. Tedavi altına alınan 8 yavru köpeğin de kendini hayvan koruma derneği görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından alındığı öne sürüldü.

"Bu planlanmış bir şey, daha önceden hazırlanmışlar"

Yaşanan süreci anlatan köpeklerin sahibi Muhammet Şamil Sarıgül, "Geçtiğimiz günlerde 'hayvan koruma derneği' adı altında gelen şahıslar burada köpeklerimizi gördüler. Muhtemelen çok hoşlarına gitti. Bizden izinsiz bir şekilde arabalarına koyup götürdüler. Bir gün önce de gelip tasmalarını çıkarmışlar. Şikayetçi olacağımızı anladılar. Bu planlanmış bir şey, daha önceden hazırlanmışlar. Geldikleri gün de uyguladılar burada. Yavru köpeklerimizi de veterinere gönderdiler. Orada da kendilerini 'hayvan koruma derneği' diye tanıtıp çalıp çalıp götürmüşler. 8 köpeğimizi veterinerden 2 köpeğimizi de buradan işletmenin önünden alıp götürdüler. Onlar bizim yavrularımız. Köpeklerimizi buraya geri getirmelerini istiyoruz. Sonuna kadar da şikayetçi olacağız. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Kolluk kuvvetlerine konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Jandarma burada tutanakları tuttu. İş şehre indiği için polise devredildi. Polis şu an süreçle ilgileniyor. Şu ana kadar maalesef herhangi bir sonuca varılmadı. Bir haftadır bekliyoruz, üzgünüz" dedi.

"Güvenimizin cezasını çekiyoruz"

İnsanlara olan güveninin sarsıldığını belirten Sarıgül, "İnsan da olsa, hayvan da olsa sevdiklerinizin yanına hiç kimseyi yaklaştırmayın. Kimseye güvenmeyin, sevdiklerinizi kimseye emanet etmeyin. Biz sadece güvendik ve güvenimiz sonucunda cezamızı çekiyoruz" diye konuştu.

"Sadece köpeklerimizi geri istiyorum"

Veteriner hekime bıraktıkları yavruları hasta oldukları gerekçesiyle geri alamadıklarını anlatan Sarıgül, "İşletmedeki kardeşlerimiz, bizim 2 köpeğimiz çalınmadan bir gün önce yavrularını veterinere götürüyorlar. Tam 8 tane yavru köpek. Sonrasında şahıslar veterinerle anlaşıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama biz köpekleri geri almaya gittiğimiz zaman veteriner bize köpekleri geri vermedi. Bizden sonra o 'hayvan koruma derneği' adı altındaki şahıslar bu köpekleri oradan alıp götürüyorlar. Hasta oldukları için veteriner hekim bize veremeyeceğini söyledi. Madem hasta diye bize veremiyorsunuz başkasına nasıl veriyorsunuz? Aslında veteriner hekimden de şikayetçi olmamız lazım ama ben insanlarla uğraşmak istiyorum. Ben sadece köpeklerimizin geri gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ