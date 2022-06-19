Son dakika haberi: İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın Son dakika haber... İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın -Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın -Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi. Yangın, akşam saatlerinde Çiğli ilçesine de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı otopark alanında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına, 2 müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahalede bulundu. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyse araştırılıyor. İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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