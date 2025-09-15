Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 310 Kilo Esrar ve 291 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan Gümrük çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmaların, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğü ifade edilirken, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadeleye kararlılıkla devam edileceği dile getirildi. - ANKARA