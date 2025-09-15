Haberler

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 310 Kilo Esrar ve 291 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 310 Kilo Esrar ve 291 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda toplamda 310 kilo esrar ve 291 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonların değeri 1 milyar 130 milyon lira olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan Gümrük çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmaların, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğü ifade edilirken, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadeleye kararlılıkla devam edileceği dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Seyir halindeki araca kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.