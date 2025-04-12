Şarköy'de Kavga İhbarı Polislere Kutlama Sürprizi Oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahalle sakinlerinin sürpriz 10 Nisan Polis Haftası kutlamasıyla karşılaştı.

Şarköy ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde, iki grubun birbirine sandalyelerle saldırdığı yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gerilim dolu anlara tanıklık etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, bağrışmaların yükseldiği esnada ekipler, kavgayı ayırmak için müdahaleye başladı. Vatandaşların sandalyeli kavgası ise gerçeğini aratmadı.

Polis ekipleri vatandaşları ayırmaya çalışırken, tam da bu gerilimin ortasında sürpriz ortaya çıktı. Bir anda meşaleler yakıldı, havai fişekler ateşlendi. Kavga eden gruplar sessizleşirken, "Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılı kutlu olsun" yazılı pankart ile Türk bayrakları açıldı.

Kavganın tamamen planlı bir mizansen olduğu, mahalle halkının Polis Haftası dolayısıyla bu senaryoyu hazırladığı anlaşıldı. Önce hayret eden polis ekipleri, daha sonra mahalle sakinlerinin bu jestine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ