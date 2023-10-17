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Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 3 şüpheli yakalandı. Kazı yapılan alanda hazine tespit cihazı, yer altı boşluk tarama cihazı ve matkap ele geçirildi.