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Şarköy'de 52 ton kaçak içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Şarköy'de 52 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekipler, ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. İşletmeye düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 52 ton kaçak içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin işletme sahibi D.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tekirdağ Jandarma 3. Sayfa Haberler

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