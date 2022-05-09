Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı - Haberler

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Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ç. (55) motosikleti ile seyir halindeyken G.C. (65) yönetimindeki 33 PG 393 plakalı Opel marka otomobilin çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Yaralanan A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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