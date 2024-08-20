Şarkışla'da çıkan anız yangınında 70 dönüm alan kül oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 70 dönüm alanı kül etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan anız yangınında 70 dönüm alan yanarak kül oldu
Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Maksutlu köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 70 dönüm alana yayılan yangın ekili alanlara zarar vermeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. - SİVAS