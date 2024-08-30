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Şarkışla'da aç kurt şehir merkezine indi

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Sivas'ın Şarkışla ilçe merkezinde yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtun rahat tavırları dikkat çekti.

Sivas'ın Şarkışla ilçe merkezinde görülen ve yiyecek arayan kurt, aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görenleri endişelendiren bir durum yaşandı. Aç kalmış olabileceği düşünülen bir kurt şehir merkezine kadar indi. Sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü görülen kurt vatandaşları hayrete düşürdü. Kurdun rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti.

"Sanırım hayvan acıktı o sebeple şehre indi"

Osman Altun, kurdun yiyecek bulmak için şehir merkezine inmiş olabileceğini ifade ederek, "Biraz tedirgin olduk ama hayvanın çevreye bir zararı yoktu. Hayvan bir süre sonra gözden kayboldu. Şehrin merkezine bu saatlerde kurdun girmesi pek alışık olduğumuz bir şey değil. Sanırım hayvan acıktı o sebeple şehre indi" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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