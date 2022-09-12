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Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İSTANBUL - İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gülşen 3. Sayfa Haberler

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