Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı İSTANBUL - İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gülşen 3. Sayfa Haberler

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