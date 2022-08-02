Şarj sırasında alev alan engelli motosikletine ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı - Haberler

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Şarj sırasında alev alan engelli motosikletine ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı

Şarj sırasında alev alan engelli motosikletine ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı Sivas' ta şarj edildiği sırada yanan engelli motosikletine ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ile 112 sağlık çalışanları yaptı.

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Şarj sırasında alev alan engelli motosikletine ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı

SİVAS - Sivas' ta şarj edildiği sırada yanan engelli motosikletine ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ile 112 sağlık çalışanları yaptı.

Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Aydoğan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Şarja takılan elektrikli motosiklet bir anda yanmaya başladı. Durumu görenler hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve o sırada yoldan geçen 112 sağlık çalışanları yaptı. Sağlık çalışanları yangın tüpü ile müdahale ederken vatandaşlarda kovaya doldurdukları suyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle motosiklet tamamen söndürüldü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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