Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

Eyüpsultan'da bir aracın içeresinden uyuşturucu madde satıldığını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kontrollerde şarj cihazının içinden 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 18: 00 sıralarında polis ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontroller sırasında görülen bir şarj aletinin normalden daha ağır ve kapak kısmıyla oynanmış olduğu fark edildi. Yapılan detaylı inceleme için sökülen şarj aleti içerisinden alüminyum folyoya sarılı halde 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.E, J.E. ve S.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, M.E. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği şahıs tespit edilerek uyuşturucu alma bahanesiyle şahısla görüşme sağlandı. Aynı gün Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'ndeki bir adres önüne gelen U.D. isimli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 105,7 gram bonzai maddesi ele geçirilirken çalışmaların devamında U.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 494 gram Bonzai 10,7 gram Metamfetamin, 13 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas terazi 99 adet fişek, 1 adet toplu tabanca, 99 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan M.E, J.E. ve S.D. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. U.D. ve T.A. isimli şahıslar ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa