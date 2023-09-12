Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa