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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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