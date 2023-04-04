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Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demirciköy İtfaiye Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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