Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL