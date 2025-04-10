Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Sarıyer'deki Ahşap Binada Yangın Paniği

Sarıyer'deki Ahşap Binada Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de iki katlı bir ahşap binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anı, mahalle muhtarı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Sarıyer'de iki katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangını sosyal medya hesabından canlı veren mahalle muhtarı ise dikkat çekti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak kuyu çıkmazında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yan binadaki elektrik ve doğalgaz hatlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle muhtarı yangını canlı yayınla duyurdu

Büyükdere mahalle muhtarı Ali Yazıcı, yangının çıktığı ilk anları ve ekiplerin müdahale anlarını cep telefonuyla sosyal medya hesabından yaptı. Muhtar Yazıcı, yayın yaptığı esnada mahalle sakinlerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları yönünde çağrıda bulunurken, "Sarıyer'den Beşiktaş'tan tüm itfaiyeler geldi müdahale sürüyor" dedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.