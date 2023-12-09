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Sarıyer'de Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

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Sarıyer'de yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. 4 araç hasar alırken, 1 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araçta hasar meydana geldi, 1 bina boşaltıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de yağış sonrası toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle 4 araç hasar alırken, 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, 16: 30 sularında Sarıyer Baraj Sokak'ta meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bulunan müstakil otoparktaki 4 araç ağır hasar aldı. Bölgeye gelen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespiti için rapor oluştururken 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan aracı duvarın altında kalan mahalle sakini, "Arabamı 5-10 dakikalığına buraya çektim. Büyük bir gürültü geldi. Duvar çöktü arabam altında kaldı" dedi. Mahalle sakinleri ise şiddetli yağışın çökmeye sebep olacağını belirtirken toprak kaymasının gece de devam edeceğinden çekindiklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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