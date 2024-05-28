Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de Vinç Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de meydana gelen vinç kazasında, virajı alamayan vinç bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çapıp şarampole uçtu. Vincin ağaçta asılı kaldığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Macit yönetimindeki 41 AAS 188 plakalı vinç hızlı bir şekilde viraja girdi. Virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Yılmaz Soysal yönetimindeki 44 FJC 044 plakalı araca çarptı. Sürüklenmeye devam eden vinç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Ağaçların üstünde asılı kalan vinçin aşağı düşmemesi ise faciayı önledi. Kazada vinç şoförü Yalçın Macit ve yanındaki yolcu Hasan Kara yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Yılmaz Soysal kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilen Macit ve Kara'yı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Bir türlü önlem alınmadı"

Kazaya şahit olan Nazik Sabun, "Burada daha önceden de kaza oldu. Bir türlü önlem alınmadı. Kamyon yokuş aşağı iniyor. ya freni boşalıyor ya da hızlı iniyor. Araba o sırada yan yatıyor ve yokuşta kayarak elektrik direğine çarpıyor. Ardından evin üzerine düşmeden yön değiştiriyor ve şarampolden aşağı düşüyor. O sırada üzerindeki büyük beton kütle alt yola düşüyor. 2 kişi yaralandı. Yaralıları buradaki vatandaşlar çıkardı" dedi.

"Derdimizi anlatamıyoruz"

Daha önce olan kazalardan birinde evine kamyon düştüğünü söyleyen Rafet Tosun ise, "Kamyon giremez levhaları konuldu kaç defa. Hiç kimse önemsemedi. Kamyon yokuştan süratli bir şekilde geliyor. Toparlayamayınca asfaltı yarıyor. Burada evimiz ve arabamız var ama hiçbir şekilde önlem alan kimse yok. Yetkili de yok. Bu 15'inci kaza ve gelen giden kimse yok. Ben 2 sene önce tırın altından çıktım. Tırın altında kaldım. 15 Nisan'da benim evime tır girdi. Ben derdimi anlatamıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

Bakmadan Geçme

Ben Bu Cihana Sığmazam 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Süresiz nafaka kalkıyor mu? Süresiz nafaka kanun teklifi ne oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 28-29 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Salmonella nedir? Salmonella nereden bulaşır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları ve Recep İvedik 5 özeti! #128250 Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? #128250 İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Soğuk çay nasıl yapılır? Evde şeftalili ve limonlu ice tea yapımı ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917
İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title