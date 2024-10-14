Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Sarıyer'de polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, kilolarca uyuşturucu madde, silah, nakit para ve uyuşturucu imalatı için gerekli ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonların birinde tuzluk içerisinden 55 adet narkotik tohumu çıktı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 5 Ekim tarihinde Maslak Mahallesi Taş Yoncası Sokak üzerinde motosikletli bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli A.B.'nin üstü ve motosikleti didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 14 parça halinde satışa hazır olmak üzere toplam 36,88 gram marijuanna ve satıştan elde edilen 7 bin 550 lira ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tuzluk içinde uyuşturucu bulundu

Öte yandan, polis ekipleri ihbar üzerinde 12 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.A ve Y.D isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 42,10 gram bonzai, 22 gram marihuana, 13,05 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında uyuşturucuları Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir başka adresten aldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri tespit edilen adrese baskın için düğmeye bastı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda Türkmenistan uyruklu J.N., R.U. ve R.M. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin euro para, 8 adet kök halinde yaklaşık uzunlukları 2 metre olan sonradan yapılan tartımlarda yaş daralı ağırlığı 13 kilo 115 kilogram olan Hint keneviri, bin 800 gram marihuana, tuzluk içerisinde 55 adet narkotik tohumu, 3 kutu içerisinde toplam 10 adet narkotik tohumu ele geçirildi. Toplamda 14 kilo 937 gram marihuana, 42.10 bonzai, 13,05 gram metamfetamine el koyuldu. Yakalanan şüphelilerin oturum izni bulunmadığı belirlenirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL