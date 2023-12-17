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Sarıyer'de trafikte drift atan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası kesildi

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İstanbul Sarıyer'de trafikte drift atıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 20 bin 778 TL para cezası kesildi.

Sarıyer'de trafikte drift atan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de trafikte drift atıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 20 bin 778 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre 17.12.2023 tarihinde saat 12: 30 sıralarında Sarıyer Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi kesişimi olan Havantepe mevkiinde bir kişi trafikte drift attı. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntü üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, araç sürücüsünün E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa drift atmaktan 20 bin 342 TL, Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak maddesinde de 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahsa "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Haberler

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