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Sarıyer'de tır ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de tır ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı Sarıyer'de tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 işçi ağır şekilde yaralandı.

Sarıyer'de tır ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 işçi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Sarıyer Kumköy Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıyan servis minibüsü ve 34 FMJ 521 plakalı tır ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 2 işçi ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - 3. Sayfa

Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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